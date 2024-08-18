«مفوضية الانتخابات» تطلق المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية

افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، باب القبول للترشح لانتخابات المجالس البلدية في مقار مكاتبها الانتخابية المستهدفة، كما افتتحت مراكز توزيع بطاقة (ناخب) في البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها البلدية المجموعة الأولى.

وذكرت المفوضية أن هذه المرحلة تأتي في إطار الاستمرار في مراحل تنفيذ عملية انتخابات المجالس البلدية، وستستمر فترة توزيع بطاقة ناخب والترشح لمدة 3 أسابيع ، حيث يتم استقبال الناخبين لاستلام بطاقاتهم في المراكز التي سجلوا بها من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا .

كما يتم استلام طلبات الترشح في مقار مكاتب الإدارة الانتخابية من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا .

وأضافت المفوضية أن كلا من عملية توزيع البطاقة واستقبال طلبات الترشح ، في اليوم الأول سارت بسلاسة وحُسن التنظيم ، وستقوم المفوضية بنشر إحصائيات الاستلام والترشح أولاً بأول على موقع المفوضية الإلكتروني وصفحاتها الرسمية .