مفوضية الانتخابات تطلق برنامجاً تدريبياً لموظفي الدعم اللوجستي

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “برنامجا تدريبيا لموظفي الدعم اللوجستي بمكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة بلدياتهم بالانتخاب في المجموعة الأولى 2024”.

وتطرق البرنامج التدريبي والذي يستمر لمدة يومين 29- 30 أكتوبر الجاري، في يومه الأول، “للتركيز على آليات عمل فريق الدعم اللوجستي خلال مرحلة الاقتراع ابتداء من استلام ونقل المواد إلى غاية استرجاع المواد واستمارات النتائج، وكيفية إعداد التقارير وإرسالها ومستويات التنسيق لنقل المواد مع السادة بإدارة تأمين وحماية الانتخابات بوزارة الداخلية”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذا البرنامج يأتي في إطار الاستعداد ليوم الاقتراع والمقرر إقامته في 16 نوفمبر 2024”.

وحضر فعاليات البرنامج كل من الصادق الزكار مدير إدارة العمليات الميدانية ونعمان الميلادي رئيس الدعم اللوجستي، وعبد الباسط النفاتي رئيس قسم التدريب والإجراءات بالإدارة العامة.