مفوضية الانتخابات تعتمد اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية

اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأحد، اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

وأصدر المجلس القرار رقم (43) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، والذي جاء تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الخاص بنقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية بدلا من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ووزارة الحكم المحلي.

وأحالت المادة (2) من القرار صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية وفقا للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وتضمنت اللائحة (14) فصلا، و(82) مادة، من بينها تقسيم الدوائر الانتخابية (المجالس البلدية) إلى ثلاثة مستويات: الصغيرة (7) مقاعد، والمتوسطة (9) مقاعد، والكبيرة (11) مقعد.

كما وضعت للائحة، نظام الانتخاب المختلط كأساس للتنافس على مقاعد المجالس البلدية الذي يتضمن نظام القوائم ونظام الأفراد.

وأصدر مجلس المفوضية أيضا قراره رقم (50) لسنة 2023 بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية تنفيذا للمادة (5) من اللائحة التنفيذية، حيث تضمن القرار اعتماد (142) دائرة انتخابية موزعة على مناطق البلاد على النحو التالي: المنطقة الشرقية (37) دائرة انتخابية، المنطقة الجنوبية (28) دائرة انتخابية، والمنطقة الغربية (77) دائرة انتخابية.

مجلس المفوضية يعتمد اللائحة التنفيذية والدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية اصدر مجلس المفوضية القرار رقم (43)… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣