بالتفصيل.. قرار اعتماد النتائج الأولية للانتخابات البلدية في «الجولة الثانية»

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (140) لسنة 2025 بشأن اعتماد النتائج الأولية للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية – المجموعة الثانية، والتي جرت وفقًا للجدول الزمني المحدد سابقًا.

وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقوانين المنظمة لعمل الإدارة المحلية والمفوضية، بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 21 أغسطس 2025.

نص القرار:

المادة (1): تُعتمد النتائج الأولية للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) والمرفقة بهذا القرار.

المادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُكلف المعنيون بالتقيد به وتنفيذه، على أن يُنشر عبر كافة وسائل الإعلام المتاحة.

وقد شملت الانتخابات بلديات منتهية الولاية القانونية وأخرى مستحدثة، وتمت العملية بإشراف مباشر من المفوضية، ووفق ضوابط قانونية وتنظيمية دقيقة.

وكان وجه أوضح رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح الشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق، من مؤسسات أمنية وإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، ولجان العمل في مراكز الاقتراع.





🔗 للاطلاع على النتائج الأولية المعتمدة، يرجى زيارة الرابط التالي:

اضغط هنا للاطلاع على النتائج