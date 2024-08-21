«مفوضية الانتخابات» تعتمد خطة عمل سفيرات التوعية

اعتمدت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، خطة عمل سفيرات التوعية الانتخابية لمرحلة تسليم بطاقة (ناخب) والترشح، وذلك خلال اجتماع عقدته مع سفيرات التوعية الانتخابية بالبلديات المستهدفة، بحضور رئيسة قسم التوعية، عائشة ثبوت، ومنسقات وحدة دعم المرأة، وخبيرات بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وأوضحت حلب، خلال الاجتماع، “خصوصية هذه المرحلة من حيث التعامل مع إحصائيات الناخبات، وتقييم آلية العمل خلال مرحلة تسجيل الناخبين، والدروس المستفادة من التجربة السابقة لتطوير الأداء وتكثيف جهود التوعية خلال هذه المرحلة”.

واستعرضت “خطة عمل سفيرات التوعية لمرحلة استلام بطاقة (ناخب) والترشح، والتفاصيل الفنية لحملة التوعية الانتخابية وما تتضمنه من رسائل وأنشطة إضافة إلى التحديات الممكنة والاحتياجات اللوجستية وآليات التواصل والتنسيق مع المستهدفين والشركاء”.

عضو مجلس المفوضية تعتمد خطة عمل سفيرات التوعية اعتمدت عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024،… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤