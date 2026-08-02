إعلان مجلس النقابة الجديد.. المفوضية تعتمد نتائج انتخابات «الصناعات الغذائية»

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القرار رقم (156) لسنة 2026 بشأن اعتماد النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة للصناعات الغذائية، معلنًا فوز قائمة “الانطلاقة” بمقاعد النقابة العامة.

وجاء القرار بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالانتخابات، والاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته، إلى جانب القرارات واللوائح المنظمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

واستند مجلس المفوضية في قراره إلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (40) لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وقرار مجلس المفوضية رقم (10) لسنة 2024 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

كما استند القرار إلى قرار لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب رقم (32) لسنة 2024 بشأن قيد وتسجيل النظام الأساسي مع منح إذن مزاولة للنقابة العامة للصناعات الغذائية، إضافة إلى قرار مجلس المفوضية رقم (32) لسنة 2025 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للصناعات الغذائية.

وأوضح القرار أن اعتماد النتائج النهائية جاء بعد إحالة نتائج الانتخابات من مدير إدارة انتخاب النقابات، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس المفوضية الحادي والعشرين لسنة 2026، المنعقد في 2 أغسطس 2026.

وبحسب القرار، تتكون قائمة “الانطلاقة” الفائزة بمقاعد النقابة العامة للصناعات الغذائية من:

مصطفى الحمروني عمر شويد: رئيسًا.

توفيق سعد محمد العبيدي: نائبًا للرئيس.

محمد علي الحاج إبراهيم: عضوًا.

أحمد سالم أحمد الحداد: عضوًا.

محمد الهادي عثمان عريان الرامس: عضوًا.

ونيسة محمد آدم السحاتي: عضوًا.

محمد العماري إبراهيم سالم: عضوًا.

ونص قرار المفوضية على العمل به من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بالتقيد والتنفيذ كل حسب اختصاصه، ونشره في وسائل الإعلام المتاحة.

وصدر القرار عن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس بتاريخ 2 أغسطس 2026.

وتشرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا على تنظيم واعتماد عدد من الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية، ضمن أطر تنظيمية تهدف إلى ضمان إجراء هذه الانتخابات وفق اللوائح المعتمدة.