مفوضية الانتخابات تعرض رؤيتها الفنية للاستحقاقات القادمة

عبر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، خلال مشاركته في الاجتماع الثالث للجنة الدستورية المنعقد في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية، على تمنيه أن تتعاطى اللجنة مع الجوانب الفنية والزمانية، لإجراء الاستحقاقات القادمة.

وجاءت مشاركة رئيس مجلس المفوضية في الاجتماع الثالث رفقة عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، استجابة للدعوة التي توجهت بها اللجنة لمجلس المفوضية بهدف عرض الجوانب الفنية والأطر الزمانية للعملية الدستورية، والاستفتاء على مشروع الدستور فضلا عن آلية الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المعلن عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقام مجلس المفوضية بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة الدستورية خلال الاجتماع وعبر مشاركته حواراتهم ذات العلاقة، مؤكدا جاهزية المفوضية لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات القادمة وفق معايير النزاهة الشفافية والأخذ بالاعتبارات الفنية التي تضمن حق المواطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمفوضية.

وكانت مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية قد شهدت أمس الثلاثاء، انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (10 +10) بحضور مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومشاركة المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش عبر اتصاله المرئي.

وأكد كوبيتش في كلمته، على أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به، مُنوّهًا بالجهود المبدولة في دعم الحلول السياسية لتحقيق الاستقرار بالبلاد.

هذا ويبحث الاجتماع الذي ويستمر ثلاثة أيام، كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي وتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك.