مفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً مع «المؤسسة الديمقراطية الدولية»

عقد اجتماع تقابلي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ضم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، رباب حلب، وألوبكر مردة، بالإضافة إلى زينب النور عبد الكريم، مدير المؤسسة الديمقراطية الدولية في ليبيا، وفريقها المرافق.

ويُعد هذا الاجتماع “الأول بين المفوضية والمؤسسة الديمقراطية الدولية (DI)، حيث تمت مناقشة استراتيجيات وقواعد العمل المتعلقة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا، كما تم بحث أوجه التعاون الممكنة بين المفوضية والمؤسسة لدعم المسار الديمقراطي في البلاد”.

هذا “وتعمل المؤسسة الديمقراطية الدولية (DI) على دعم العمليات الديمقراطية وبناء القدرات المؤسسية حول العالم من خلال تنفيذ مشاريع تركز على تعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية. وفي ليبيا، تقوم DI بتنفيذ مشروع “التواصل مع الناخبين من أجل التمثيل العادل”، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف تعزيز العملية الانتخابية. يهدف هذا المشروع إلى تقديم المساعدة الفنية وتطوير الكفاءات المؤسسية داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان تنظيم انتخابات شفافة وشاملة تعكس تطلعات جميع المواطنين الليبيين”.

اجتماع مجلس المفوضية مع المؤسسة الديمقراطية الدولية (DI) عقد صباح اليوم الأربعاء، 8 يناير 2025، اجتماع تقابلي بمقر… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥