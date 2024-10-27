مفوضية الانتخابات تعقد لقاءً مع أعضاء مجلس النواب من النساء

بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع مجلس النواب الليبي، “تحضيرات انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، وذلك خلال لقاء ثنائي مشترك ضم عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وأعضاء اللجنة العليا للمؤتمر، مع أعضاء مجلس النواب الليبي من النساء، وبحضور ممثلات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقسم تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة”.

واستعرضت حلب، في مستهل الاجتماع “أهداف المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي سينعقد تحت عنوان: الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات، ويستهدف نخبة من أعضاء البرلمانات الإقليمية، وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى دراسة الفرص والتحديات لمشاركة المرأة في الترشح ضمن النصوص القانونية، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تضمن زيادة مقاعد المرشحات، إضافة إلى مناقشة التشريعات والقوانين بما يتماشى مع تجريم العنف ضد المرأة في العملية الانتخابية”.

وخلصت المناقشات إلى “وضع آلية فنية لتنظيم المؤتمر بمشاركة إقليمية فاعلة تقدم تجارب مقارنة في مجال المشاركة الانتخابية للمرأة، بما يحقق التمثيل العادل لها في المقاعد محل التنافس”.