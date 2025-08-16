دون خروقات أمنية.. المفوضية العليا تعلن إقفال جميع مراكز الاقتراع في 26 بلدية

أكد رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أشرف احمودة، إقفال جميع مراكز الاقتراع في البلديات المستهدفة، والتي بلغ عددها 26 مجلسًا بلديًا، دون تسجيل أي خروقات أمنية تُذكر.

وأشار احمودة إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وآمن، بفضل التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية، مما يضمن سير الاستحقاق الانتخابي في أجواء هادئة وآمنة.

وفي سياق متصل، نشرت المفوضية صورًا تقديرًا لجهود موظفي مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي، الذين تعرض مكتبهم للاعتداء فجر يوم أمس، ومع ذلك أصرّوا على الاستمرار في أداء مهامهم بكل تفانٍ وإخلاص لخدمة العملية الانتخابية. كل الشكر والتقدير لروح المسؤولية العالية التي أظهروها، وعزمهم الصلب على إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.