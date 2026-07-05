بدء مرحلة الطعون.. خطوة جديدة في مسار «الانتخابات النقابية»

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابة العامة لنقابة المهن الهندسية.

وأوضحت المفوضية أن عملية نشر القوائم تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة للعملية الانتخابية، في إطار ضمان سير الاستحقاقات النقابية وفق القوانين واللوائح المنظمة.

كما أكدت المفوضية فتح باب الطعون أمام المترشحين أو ذوي الشأن لمدة يومين من تاريخ نشر القوائم، بما يتيح لهم حق الاعتراض ومراجعة البيانات الواردة في القوائم الأولية.

وبيّنت أن هذه الخطوة تُمكّن المترشحين من الاطلاع على تفاصيل الترشيحات وتقديم الطعون خلال المدة القانونية المحددة، بما يضمن تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وتأتي هذه المرحلة ضمن مسار الانتخابات الخاصة بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية التي تشرف عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف تنظيم العمل النقابي وتثبيت قواعد المنافسة وفق إجراءات قانونية واضحة.

هذا وتشرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا على عدد من الاستحقاقات النقابية والمهنية، في إطار جهودها لتنظيم العمل النقابي وضمان إجراء انتخابات شفافة تعتمد على قواعد قانونية واضحة في مختلف المراحل، من تسجيل المترشحين إلى إعلان النتائج النهائية.