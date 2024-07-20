مفوضية الانتخابات تعلن غدا القوائم الأولية للناخبين

تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غدا الأحد القوائم الأولية لأسماء المسجلين بسجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) ولمدة 3 أيام.

وأشارت المفوضية علي موقعها على «فيس بوك» إلي أنه بإمكان الناخبين الإطلاع عليها في مراكز الانتخابات التي سجلوا بها.

كما تعلن المفوضية تلقي الاعتراضات والشكاوى على الأسماء الواردة في سجل الناخبين، أمام لجان الفصل في الاعتراضات والتظلمات متاحة في مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاقها المركز الانتخابي وذلك يوميا سواء كان الاعتراض شخصياً أو اعتراضا على الغير.