مفوضية الانتخابات تعلن فتح مراكز الاقتراع لبدء عملية التصويت

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت 16 أغسطس 2025، عن فتح مراكز الاقتراع لبدء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية.

مواعيد الاقتراع:

يبدأ التصويت الساعة 9:00 صباحاً.

ينتهي الساعة 6:00 مساءً.

وأكدت المفوضية على ضرورة حضور كل ناخب وناخبة مع مستند إثبات الهوية وبطاقة الناخب الخاصة بانتخابات المجالس البلدية لإتمام عملية التصويت.

للاستفسار أو الحصول على مزيد من المعلومات:

الهاتف: 1441

الموقع الإلكتروني: www.thec.ly

البريد الإلكتروني: info@hnec.ty

وتأتي هذه الجولة من الانتخابات ضمن جهود تعزيز الديمقراطية المحلية في ليبيا بعد سنوات من الصراع السياسي، بهدف تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق.

وتترافق العملية الانتخابية مع حملات توعية لتوضيح خطوات الاقتراع وشروطه، مثل ضرورة حضور الناخب شخصياً، وحمل بطاقة الناخب وإثبات الهوية، والتصويت في المراكز المخصصة له، لضمان سلامة العملية وسهولة مشاركته.