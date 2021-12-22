مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل الاستحقاق إلى 24 يناير القادم

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تأجيل عملية الاقتراع، واقترحت بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيحدد موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوماً.

وجاء في بيان المفوضية أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون كان أبرز الأسباب لعدم إجراء الانتخابات في موعدها رغم جاهزيتها.

ونوهت المفوضية إلى أن مرحلة الطعون شكلت منعطفا خطيرا في مسار العملية الانتخابية، وإنها كانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق التاريخي، مشيرة إلى أن قصور التشريعات الانتخابية حول القضاء انعكس سلبا على حقها في الدفاع عن قرارتها.

كما لفتت مفوضية الانتخابات إلى أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع إعلان حالة القوة القاهرة، وعدم تمكنها من إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، أفادت مفوضية الانتخابات بأن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها 5385 قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، موضحةً أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التدقيق سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحين، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.