«مفوضية الانتخابات» تلتقي المسؤولة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة

بحثت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، اليوم الخميس، عددا من الملفات والخطط المتعلقة بوحدة دعم المرأة خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع مسؤولة وحدة دعم المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبحضور إيناس اعريبي من قسم تمكين المرأة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، رئيسة قسم التوعية السيدة عائشة ثبوت، ومنسقات وحدة دعم المرأة، وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، وذلك بمقر المفوضية.

واستعرضت حلب، خلال الاجتماع، “مستجدات التحضير لعدد من الفعاليات التي تهدف إلى رفع مستويات الوعي الانتخابي لدى النساء، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتهن من خلال البرامج المضمنة في خطة الوحدة للمرحلة القادمة، وما يمكن أن تقدمه بعثة الأمم المتحدة من الدعم الفني والخبرات المساندة”.

وأشادت ممثلات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “بجهود وحدة دعم المرأة وما تقدمه من أنشطة وفعاليات في سبيل ترسيخ قيم المشاركة”.

وفي ختام الاجتماع، جرى تقييم ما تم إنجازه من المقترحات المطروحة خلال الاجتماعات السابقة، ووضع تصور لأجندة العمل خلال المراحل القادمة.