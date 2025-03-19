«مفوضية الانتخابات» تناقش تقرير «ديوان المحاسبة» لعام 2024

عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.

وتناولت المناقشات “أبرز الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الإدارات المختصة للرد على هذه الملاحظات”.

وأكد الدكتور عماد السايح، خلال الاجتماع على “أهمية الاستفادة من ملاحظات ديوان المحاسبة لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية للمفوضية”، كما شدد على “الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في تعزيز الانضباط المالي ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة”.

هذا “وحضر الاجتماع عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، والمدير العام محمد قحيص، ومدير إدارة الشؤون المالية عدنان عيسى، مدير مكتب المراجعة الداخلية سعيد أبو قصيصة”.