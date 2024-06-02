مفوضية الانتخابات تناقش خطة التوعية للانتخابات البلدية

ناقشت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد، خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية.

وعقد مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية العليا للانتخابات خالد الموسي، اجتماع بهذا الخصوص، حضره كل من رئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، ورئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ماجدة الكاتب، ومستشاري بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات، ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك عبر تطبيق Google Meet.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات أن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع المعوقات التي قد تواجه المنسقين في عملية التوعية، وآلية التنسيق مع الشركاء في تنفيذ الحملات التوعوية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية وذلك من خلال وضع منهجية واضحة للتواصل والتفاعل مع المنسقين وشركاء العملية الانتخابية في مجال التوعية الانتخابية.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التجهيز لافتتاح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

المفوضية تناقش مع منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية في إطار الاستعداد… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٢ يونيو ٢٠٢٤