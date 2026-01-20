المفوضية تحدد موعد نشر القوائم الأولية لانتخابات «النقابات طبية»

أعلنت إدارة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تحديد يوم الأربعاء 21 يناير 2026 موعدًا لنشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات النقابات الأساسية التابعة للنقابة الفرعية طرابلس بنقابة المهن الطبية المساعدة.

وأوضحت الإدارة أن القوائم ستُعرض لمدة يومين متتاليين، لإتاحة الفرصة أمام المعنيين للاطلاع عليها، وتقديم الطعون إن وُجدت، وذلك خلال المدة القانونية المحددة، والتي تمتد ليومين من تاريخ النشر.

وبيّنت إدارة الانتخابات أن عملية النشر ستتم بمقر مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، الكائن بمبنى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطريق الهضبة الشرقية، بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، إلى جانب مقرات النقابات الأساسية، ومقر النقابة الفرعية المعنية.

وأشارت إلى أن مقر النقابة الفرعية طرابلس يقع في جزيرة دوران الفرناج، مقابل قسم المرور والتراخيص، حيث سيتمكن المترشحون وأعضاء الجمعيات العمومية من متابعة الإجراءات ذات الصلة.

وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تندرج ضمن المسار التنظيمي المعتمد لإجراء انتخابات النقابات، بما يضمن الشفافية، ويكفل حق الطعن، ويسهم في تنظيم العملية الانتخابية وفق الضوابط المعمول بها.

كما أصدرت مجلس المفوضية قرار رقم 37 لسنة 2026 بشأن إضافة فرع جديد لانتخاب النقابة العامة للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التمثيل المهني وتوسيع المشاركة في الانتخابات النقابية والاتحادات والروابط المهنية، بما يضمن شمول جميع الفئات العاملة في المجالات الاجتماعية والنفسية في عملية اتخاذ القرارات النقابية.