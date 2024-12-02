مفوضية الانتخابات تنشر القوائم الأولية لمرشحي «نقابة الأطباء والأسنان»

نشرت اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القوائم الأولية لمترشحي النقابات الفرعية لنقابة الأطباء.

هذا وكان أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بدء انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية” في 25 يناير المقبل.

اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية تنشر القوائم الأولية لمترشحي النقابات الفرعية لنقابة الأطباء تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الاثنين، ٢ ديسمبر ٢٠٢٤

كما نشر مجلس المفوضية القرار رقم (134) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (النقابة العامة لأطباء الأسنان).