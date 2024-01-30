مفوضية الانتخابات تنفي اختراق منظومة تسجيل الناخبين

نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، ما وصفته بالخبر الكاذب المتداول حول اختراق منظومة تسجيل الناخبين.

وذكرت المفوضية في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنها تابعت الخبر الكاذب المتداول في بعض وسائل الإعلام حول اختراق منظومة تسجيل الناخبين، وأكدت أن هذا الخبر المتداول هو خبر كاذب وعارٍ تماماً عن الصحة، ولا وجود لأي عملية اختراق أو مساس بهذه المنظومة، وأن جميع منظومات المفوضية بما فيها منظومة تسجيل الناخبين، تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين، وغير قابلة للاختراق من أي كان، بحسب البيان.

وأكدت مفوضية الانتخابات بأن منظومة التسجيل لم تتعرض لأي اختراق، وأن الأخبار المتداولة حول اختراقها يراد بها التشويش على العملية الانتخابية، وحرمان الناخبين من ممارسة حقوقهم السياسية، من خلال بث الشائعات والتأثير على حجم الثقة التي تحظى بها المفوضية بين كافة أبناء وأطياف الشعب الليبي.

وأهابت المفوضية بكافة الشركاء من مؤسسات الإعلام إلى عدم الانخراط في بث هذه الشائعة، والالتزام بالمهنية والمصداقية في نشر الأخبار، والمساهمة مع المفوضية في مسؤوليات التوعية الانتخابية، التي من شأنها رفع مستويات المشاركة الانتخابية.