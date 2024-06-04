مفوضية الانتخابات تواصل الاستعدادات للانتخابات البلدية

واصلت المفوضية العليا للانتخابات، اجتماعاتها لليوم الثاني مع منسقي العمليات، استعداداً لفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

ويحضر هذه الاجتماعات، رؤساء الأقسام ومنسقي العمليات بمكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.

وتضمّن الاجتماع في يومه الثاني عدة عروض تقديمية، منها:

– مرحلة تسجيل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب، قدمتها إدارة التسجيل.

– مرحلة اعتماد المراقبين، قدمتها إدارة التسجيل.

– آلية تسجيل المرشحين، قدمتها إدارة التسجيل.

– لجان ادخال نماذج التسجيل بالمكاتب، قدمتها إدارة النظم والمعلومات.

– التقارير وآلية التواصل، قدمتها إدارة العمليات الميدانية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التجهيز لافتتاح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.