مفوضية الانتخابات توجه دعوة للمتقدمين بالاعتراضات

دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “الذين تقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان الفرعية للشكاوى والاعتراضات، لأن يتوجهوا إلى المحكمة الجزئية الواقع في نطاقها محل الاعتراض”.

وأضافت المفوضية في بيان لها: “يمكن التوجه خلال يومي 29 – 30 يوليو 2024، تطبيقاً لنص المادة (53) من اللائحة (43) لسنة 2024 بشأن انتخاب المجالس البلدية”.

#تنويه تفيد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأنه على السادة الذين تقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان الفرعية للشكاوى… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ٢٨ يوليو ٢٠٢٤