مفوضية الانتخابات توضّح حقيقة خبر الاعتداء على رئيسها في مصراتة

نفى مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كل ما يُتداول من أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، “حول الاعتداء على رئيس المفوضية “عماد السايح”، في مدينة مصراتة، مؤكدا بأنها أخبار غير صحيحة ولا أساس لها”.

وقالت المفوضية في بيان لها : “شارك الدكتور عماد السايح في “حوارية”، بمدينة مصراتة تحت عنوان (مرايا انتخابات المجالس البلدية) و تمّ تكريمه في نهايتها”.

وأكد مجلس المفوضية، “بأن مثل هذه الأخبار الكاذبة لا تخدم مصلحة العملية الانتخابية، و تأمل من الجميع التحلّي بالمصداقية في كتابة الأخبار وتداولها”.

#مجلس المفوضية يُفند خبر الاعتداء على رئيسها بمدينة مصراتة ينفي مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كل ما يُتداول… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ٦ يوليو ٢٠٢٤