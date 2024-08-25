مفوضية الانتخابات توقع اتفاقية لترسيخ مبدأ حق المشاركة

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك، فإن ذلك يأتي ضمن سعي الطرفين إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ونشر الثقافة الديمقراطية.

وقام بالتوقيع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها عماد السايح، فيما وقّع عن الجانب المناظر عبد المولى رمضان بونتشية، المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب وأبوبكر مردة.

وتضمنت الاتفاقية (7) بنود تهدف في مجملها إلى ترسيخ مبدأ حق المشاركة الانتخابية للجميع دون إقصاء أو تهميش بكل نزاهة وشفافية وحيادية، وإلى التعاون المشترك والفعّال في مجال تعزيز الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، إضافة إلى إسهام الحقوقيين في رفع مستويات التوعية بأهمية ممارسة الحقوق السياسية عموماً، وحق الانتخاب على وجه الخصوص لدى كافة المواطنين.

وتتضمن الاتفاقية أيضا مجالات التعاون وفقا لهذه الاتفاقية عديد الأنشطة بينها تنظيم فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية وترسيخ قيم الديمقراطية، وتدريب وتأهيل فرق المراقبة على العملية الانتخابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية.