مفوضية الانتخابات تُؤكد جاهزيتها لاستحقاق 24 ديسمبر

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن ترحيبها ومباركتها لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية التي جرت أمس الجمعة في جنيف السويسرية، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأكد مجلس المفوضية في بيان له بالمناسبة، لليبيين جميعا دون استثناء، جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات ترتقي لتوقعاتهم وآمالهم.

وذكر البيان أن “السلطة ليست غاية بل وسيلة يستعان بها في الطريق نحو تحقيق الاستقرار والنماء وتلبية طموحات ومطالب الشعب الذي اختار نهج الديمقراطية وسبل السلام”.

واغتنم مجلس المفوضية “هذه المناسبة ليؤكد ويتعهد لليبيين كافة، ببذل قصارى الجهد لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقي لمجتمع التسامح والتآخي، مجتمع العطاء والرخاء”، بحسب البيان .