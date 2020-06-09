مفوضية الانتخابات تُؤكد جاهزيتها لتنظيم أي استحقاق في كافة أرجاء البلاد

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 9 يونيو 2020 - 22:47 | آخر تحديث: 9 يونيو 2020 - 22:48 نُشر: الثلاثاء، 9 يونيو 2020 - 22:47
ليبيا
المجلس الرئاسي
السراج يستعرض جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة

التقى السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، د.عماد السايح رئيس المفوضية العليا للإنتخابات.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن السايح تأكيده، جاهزية المفوضية واستعدادها لتنظيم انتخابات في كافة أرجاء ليبيا في أي وقت.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي حرصه على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات للمفوضية العليا للإنتخابات، وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإجراء انتخابات باعتبارها خياراً ومطلباً عاماً لكل الليبيين من أجل تأسيس الشرعية من مصدرها الأساسي والوحيد الذي هو الشعب، وفاءً للتضحيات التي قدمها أبطال الوطن في سبيل بناء الدولة المدنية الوطنية القائمة على مباديء الديمقراطية والمواطنة والتداول السلمي للسلطة، وفق قوله.

آخر تحديث: 9 يونيو 2020 - 22:48
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً