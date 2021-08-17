مفوضية الانتخابات تُؤكد جاهزيتها لمرحلة ما بعد إصدار القوانين

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن منظومة التسجيل من خارج ليبيا سوف تفتتح مساء غدٍ الأربعاء، وأن منظومة التسجيل من داخل ليبيا سوف تقفل أبوابها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 23:59.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، وعضو المجلس أبو بكر مرده، والمدير العام د. يحيى الجديد، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

وأكد الشعاب على استقلالية المفوضية التي حافظت على مكانتها بمنأى عن أي تدخل يمس بحياديتها، منوهاً إلى أن الاستقلالية تبقى ناقصة ما لم تدعم بالمشاركة الواسعة للمواطنين وممارسة حقهم في الانتخاب، وأفاد أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي بالداخل بلغ حتى موعد انعقاد هذا المؤتمر 2.830.971 ناخباً وناخبةً.

من جانبه أوضح رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، خلال كلمته في المؤتمر، أن التسجيل في منظومة الناخبين بالخارج سوف يستمر إلى يوم 17 من شهر سبتمبر القادم.

وقال السايح في كلمته: “المفوضية لديها خطط ومقترحات مطروحة الآن لكي يتمكن أكبر عدد من الناخبين خارج الوطن من المساهمة في هذه المرحلة حيث نتوقع أن يكون الإقبال كبيراَعلى صناديق الاقتراع خاصة اذا كانت الانتخابات القادمة رئاسية وبرلمانية”.

وأشار السايح إلى أن المفوضية أتمت من جانبها كل الاستعدادات، وهي في انتظار استلام القوانين والتشريعات الانتخابية بعد الاتفاق عليها من كل الأطراف السياسية في ليبيا لكي تباشر إتمام مهام الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر.

وقدم رئيس قسم البرمجة بالمفوضية المهندس فيصل رحيل خلال المؤتمر، عرضاً توضيحياً حول إحصائيات التسجيل بالداخل، وآلية التسجيل بالخارج، واستعدادات مركز الاتصال والمساعدة لاستقبال أسئلة المواطنين حول التعامل مع منظومة التسجيل بالخارج.