مفوضية الانتخابات تُؤكد عزمها على تحقيق تطلعات الليبيين

تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتهاني للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة عزمها على تحقيق تطلعات الليبيين في استحقاق 24 ديسمبر.

وأكدت المفوضية في تهنئتها، عزمها على تحقيق تطلعات الليبيين الذين اختاروا المسار الديمقراطي والمشاركة في استحقاق 24 ديسمبر القادم.

وأوضحت المفوضية أن عملية تسجيل الناخبين لازالت مستمرة طيلة الشهر الحالي بسجل الناخبين الذي تجاوز 2.5 مليون ناخب، داعية جميع المواطنين إلى الالتحاق بهذا الركب والمشاركة في الانتخابات التي ستقود إلى بناء وطن آمن مستقر وينعم بالسلام.