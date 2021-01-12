مفوضية الانتخابات تُتابع استعدادات مكاتبها لاستحقاق 24 ديسمبر

تابع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، استعدادات مكتب الإدارة الانتخابية سبها، للاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر 2021، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مكتب الإدارة السيد فرج ادحيرج، بمقر المكتب.

وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية، فقد استعرض الاجتماع الذي جاء ضمن زيارة ينفذها عضو المجلس أبوبكر لمكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الجنوبية التحديات الفنية والإدارية التي تواجه مكتب الإدارة الانتخابية سبها، وسبل تذليلها بما يهيئ مناخاً ملائماً لإطلاق العملية التوعية الانتخابية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آلية تنفيذ جلسة حوارية بمشاركة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بالتوعية الانتخابية في نطاق مكتب الإدارة بسبها بالفترة القريبة القادمة.

في غضون ذلك، عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، جلسة افتراضية يوم الأحد.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، بأن أعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.

وتم الاتفاق على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح أو أكثر.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالحوار البناء للجنة القانونية، وشدّدت على أهمية المضي قدماً نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي.