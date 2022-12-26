مفوضية الانتخابات تُتابع خطط تطوير العمل

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، بمقر المفوضية في طرابلس، اجتماعاً بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، ضم عدداً من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية، وخبراء عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا.

وبحث الاجتماع الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

كما استعرض الاجتماع جملة الإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بتطوير المنظومة الخاصة بالتحقق من هوية الناخب.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسُبل تعزيزها.