مفوضية الانتخابات تُتابع مستجدات إصدار البطاقة الانتخابية

تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الأحد، خلال جلسة عمل بمقر المفوضية، مستجدات إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية التي تعكف على إصدارها المفوضية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة

وحضر الجلسة عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ومسؤولو بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ومدير إدارة النظم والمعلومات الزبير أبورويس.

وناقشت الجلسة مستوى التحضيرات لإنتاج البطاقة الانتخابية، وإمكانية الدعم الفني والاستشاري الذي تقدهه بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات.

كما استعرضت الجلسة المواصفات القياسية المعمول بها دوليا، وآلية التنفيذ، وأهم الميزات المتوفرة في النماذج التي قدمها فريق العمل من المفوضية، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.