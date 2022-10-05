مفوضية الانتخابات تُتابع مشاريع التطوير

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر المفوضية في طرابلس، بحضور عضو المجلس أبوبكر مرده، وعدداً من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.

وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير مرحلة التحقق من هوية الناخب وآلية توزيع البطاقة، وذلك من خلال التقارير المقدمة من الإدارات المعنية بتطوير النظم الالكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أداءها.