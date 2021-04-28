مفوضية الانتخابات تُتابع ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية للانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، وعضو المجلس عبدالحكيم الشعاب، يوم الثلاثاء، مع مدير إدارة التوعية الهادي القرقوطي، وبحضور ممثلي المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) بمقر المفوضية في طرابلس.

واستعرض الاجتماع التحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين التي ستنطلق قريباً، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بافتتاح المركز الإعلامي الذي تعكف المفوضية حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مبنى المركز وتجهيزه بالإمكانيات استعداداً لافتتاحه خلال الفترة القريبة القادمة.