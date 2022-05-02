مفوضية الانتخابات تُجدد عزمها لتحقيق الأهداف الوطنية

جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عزمها لتحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء.

جاء ذلك في تهنئة لمفوضية الانتخابات، بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

كما ذكّرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالهجوم الإرهابي على مقر المفوضية في ذكراه الرابعة.

وقالت المفوضية في بيان: “في مثل هذا اليوم 2 مايو من العام 2018، استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في هجوم إرهابي ارتقى فيه إلى رحمة الله ثلاثة عشر شهيداً من موظفي المفوضية، سطروا بدمائهم الزكية ملحمة تضحية ووفاء سيظل يذكرها التاريخ على مر الأجيال”.

وأضاف البيان: “والمفوضية، وإذ تمر عليها اليوم الذكرى الرابعة لهذه الواقعة الأليمة، تستمطر شآبيب الرحمة على أرواح الشهداء الأبرار، وتؤكد عزمها على المضي قدماً في الدرب الذي خطه الشهداء بدمائهم، من أجل تحقيق طموحات الليبيين وتطلعاتهم نحو الديمقراطية والأمان والاستقرار، حفظ الله ليبيا ورحم شهداء المفوضية الأبرار”.