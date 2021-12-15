مفوضية الانتخابات تُسلم التقرير النهائي للطعون الرئاسية

أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المُشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد، اليوم الأربعاء، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير، بديوان مجلس المفوضية في طرابلس.

وسلم السايح إلى رئيس اللجنة، التقرير الذي كان قد طلبه مجلس النواب من المفوضية، متضمناً بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقاَ لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.

يُشار إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.