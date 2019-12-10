مفوضية الانتخابات تُشارك في المؤتمر الانتخابي الإقليمي الأول

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في المؤتمر الانتخابي الاقليمي الأول المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية.

وترأس الوفد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية عبد الحكيم بلخير.

وأوضح المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، أن الملتقى تناول مواضيع الساعة المتعلقة بالعملية الانتخابية وتطوراتها في الدول العربية، وما يجري حاليا على الساحة العربية من مطالبات بإصلاح القوانين والتشريعات المنظمة للتداول السلمي للسلطة والانتخابات.

من جانبه تناولت مداخلة رئيس مجلس المفوضية موضوع سٌبل احتواء الأزمة الأمنية لإجراء انتخابات تحظى بالنزاهة والمصداقية.

هذا وشاركت في الملتقى وفود من دول (تونس- مصر- السودان- الكويت- قطر- السعودية- اليمن- الصومال- موريتانيا وجزر القمر)،