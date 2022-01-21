مفوضية الانتخابات تُشكل لجنتين لمراجعة قوائم التزكية وتوثيق الطّعون

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تشكيل لجنة لفحص ومراجعة قوائم التزكية المقدَّمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية بالقائمة الأولية.

وفي بيانين منفصلين، كشفت مفوضية الانتخابات عن تشكيل لجنة أخرى لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف لتقدم تقريرها خلال 72 ساعة.

وأضافت مفوضية الانتخابات أنّ اللجنة الأحرى، تختص بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر للطعون الانتخابية والاستئناف، بالمواد 48 و49 من قانون انتخاب الرئيس.