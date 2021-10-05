مفوضية الانتخابات تُصدر دليل توزيع بطاقة الناخب

أصدرت إدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دليل ” توزيع بطاقة الناخب”، ضمن سلسة إصدارات “دليل الإجراءات” التي دأبت المفوضية على نشرها.

وأوضحت المفوضية أن الدليل يبين بالشرح والتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات توزيع بطاقة الناخب، مثل معلومات عامة عن البطاقة ومن يحق لهم التواجد في مركز توزيع بطاقات الناخبين، وماهية مواد التوزيع ومن يسلمها، وقبل بدء عملية توزيع البطاقات كيف تجهز قوائم الناخبين وقوائم التوزيع، وعملية التوزيع كيف تتم وما هي الاستعدادات المتخذة قبل بدأها، وصولاً لإغلاق مراكز التوزيع وكيفية إعداد التقرير اليومي وتسوية البطاقات والإجراءات المصاحبة لها.

كما يتضمن الدليل صورة للنماذج المساعدة المستخدمة أثناء عملية توزيع البطاقات، بالإضافة إلى شروح وافية لكافة الإجراءات المتبعة من قِبل موظفي مراكز التوزيع.

للاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3uKjdKg