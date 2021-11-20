انتخابات ليبيا

مفوضية الانتخابات تُصدر مدونة قواعد السلوك للمترشحين

عين ليبيا | نُشر: السبت، 20 نوفمبر 2021 - 19:54 | آخر تحديث: 20 نوفمبر 2021 - 19:55 نُشر: السبت، 20 نوفمبر 2021 - 19:54
الانتخاباتليبيا
مفوضية الانتخابات تُصدر مدونة قواعد السلوك للمترشحين
الوطنية للانتخابات
مدونة قواعد السلوك للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مدونة قواعد السلوك للمترشحين.

وأوضحت المفوضية أن مدونة قواعد السلوك للمترشحين، تُبين المشاركين في انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس النواب، ما يجب القيام به، والامتناع عنه فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.

والمدونة وهي من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، ملزمة للمرشحين وممثليهم ووكلائهم ومؤيديهم في الانتخابات عند الاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يُقر المترشح بتحمله لكافة المسئولية القانونية التي تُخول المفوضية في حال الإخلال بأي من بنودها من قِبل المترشح أو وكيله أو ممثله اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مفوضية الانتخابات تُصدر مدونة قواعد السلوك للمترشحين
مفوضية الانتخابات تُصدر مدونة قواعد السلوك للمترشحين
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2021 - 19:55
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