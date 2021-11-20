مفوضية الانتخابات تُصدر مدونة قواعد السلوك للمترشحين

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مدونة قواعد السلوك للمترشحين.

وأوضحت المفوضية أن مدونة قواعد السلوك للمترشحين، تُبين المشاركين في انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس النواب، ما يجب القيام به، والامتناع عنه فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.

والمدونة وهي من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، ملزمة للمرشحين وممثليهم ووكلائهم ومؤيديهم في الانتخابات عند الاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يُقر المترشح بتحمله لكافة المسئولية القانونية التي تُخول المفوضية في حال الإخلال بأي من بنودها من قِبل المترشح أو وكيله أو ممثله اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.