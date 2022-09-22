مفوضية الانتخابات تُطلق الأسبوع التثقيفي التوعوي

تُطلق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم الأحد القادم، الأسبوع التثقيفي التوعوي لطلاب المرحلة الثانوية، في إطار استعدادات إدارات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستحقاقات المرتقبة.

و عقدت اللجنة التحضيرية اجتماعاً، اليوم الخميس، بمقر المفوضية في طرابلس، لتقييم الاستعدادات والتحضيرات النهائية للبرنامج الذي سيُطلق بالتعاون مع منظمة أيفس (IFES) تحت عنوان (تعزيز التوعية الانتخابية من خلال مشاركة طلاب المدارس الثانوية).

ونُفِذَت اليوم العروض المبدئية للبرامج التفاعلية المتضمنة التي ستقدمها إدارات المفوضية ووحداتها لتوضيح طبيعة المهام التي تقوم بها، وذلك للوقوف على التفاصيل الفنية، وتلافي أي ثغرات فينة قد تعيق تنفيذه، وكذلك مناقشة بعض المقترحات والملاحظات لتضمينها في أجندة البرنامج.

وأعرب المسؤولون في اللجنة عن تقديرهم لجهود اللجان الفنية المبذولة من أجل إنجاح هذا البرنامج، والذي يعكس مدى اهتمام المفوضية بملفات التوعية بهدف الرفع من مستويات المشاركة الانتخابية، بحسب ما نقل الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

وأشارت المفوضية إلى أن استضافة طلاب المرحلة الثانوية هو برنامج يهدف إلى توعية الشباب من خلال دمجهم في أنشطة تفاعلية تحاكي عملية الانتخاب، وسينطلق البرنامج في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري بمقر المفوضية في طرابلس.