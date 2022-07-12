مفوضية الانتخابات تُطلق برنامجها التدريبي بكافة المدن

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامجها التدريبي لموظفي المفوضية بكل المدن الليبية في إطار رفع كفاءة الموظفين وصقل مهاراتهم، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، فإن هذا البرنامج التدريبي يُشرف عليه قسم التدريب التابع لإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية ضمن الدورات التأهيلية المقررة لهذا العام، وخطة التدريب النصف سنوية للعام 2022م، والمتضمنة لحقائب تدريبية متنوعة في مجال الإدارة والمالية وتطوير الذات، والتي تستهدف تدريب موظفي الإدارة العامة والمكاتب التابعة لها في كل المدن الليبية، وتشمل الدورات التدريبية موظفي المفوضية بكل المدن الليبية.

وافتتح البرنامج رئيس قسم التدريب عبد الباسط النفاتي، موضحاً أهداف هذا البرنامج، ومؤكدا أهمية استغلال فترة ما بين الانتخابات في تأهيل الموظفين وإعدادهم الإعداد الجيد، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل من خلال خطتها التدريبية المعتمدة على بناء قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءاتهم ومعدلات أدائهم كل حسب تخصصه ومهام وظيفته.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي سوف يتواصل إلى نهاية العام الحالي.