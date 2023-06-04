مفوضية الانتخابات تُطلق برنامج تدريب البرلمانيين الشباب

انطلق اليوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي، لبناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة “أيفس” للنظم الانتخابية.

وحضر انطلاق البرنامج رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضوي المجلس عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب محمد حمودة، ورئيس هيئة التوثيق والمعلومات عبدالباسط الناعور، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمود الفطيسي، ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية فائز بوعمران، وأعضاء برلمان الشباب الليبي وممثلي فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي منظمة أيفس للنظم للانتخابية.

وفي كلمته بفعاليات الافتتاح، أكد رئيس مجلس المفوضية على دور الشباب ومسؤولياتهم الوطنية تجاه بلادهم، كونهم القوة الفاعلة والقادرة إحداث التغيير الإيجابي، مشيداً بتجربة هذا البرلمان كأول ظاهرة برلمان شباب في ليبيا.

وقال السايح: “إن المفهوم السائد عن المفوضية أن مسؤولياتها تنحصر في تنفيذ القوانين الانتخابية وهو المفهوم الضيق عن الإدارة الانتخابية، لكن المفهوم الواسع أن الإدارة الانتخابية يجب أن تسعى إلى أن تكون شريكا في التوعية الانتخابية والثقافة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

وأضاف: “إن الأزمات التي مرت في ليبيا خلال العشر سنوات الماضية التي وصفت بأنها سياسية أو أمنية هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية، ولابد من نشر هذه الثقافة من خلال الشباب لكي نواكب حضارات الشعوب الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال”.

ويتواصل هذا البرنامج على مدى أسبوعين، حيث يتم تقسيم المتدربين البالغ عددهم (80) متدرباً إلى مجموعتين، كل مجموعة تتلقى تدريبا على مدى أربعة أيام، حيث تستقبل المفوضية حاليا المجموعة الأولى، فيما سيلتئم الجزء الثاني من التدريب خلال الأسبوع القادم ليشمل المجموعة الثانية.