مفوضية الانتخابات تُعلن إطلاق برنامج تعاوني جديد

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، عن إطلاق برنامج تعاوني جديد بعنوان (برنامج شركاء من أجل الانتحابات)، مع منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية الانتخابية.

وبحسب ما أفادت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز دور هذه المنظمات وبناء تحالفات قوية معها بهدف تحسين وتنفيذ انتخابات موثوقة وذات مصداقية، إضافة إلى بناء قدرات ومهارات ومعارف المنظمات من خلال توفير التدريبات المتعلقة بالعملية الانتخابية والأطر القانونية وتحليل البيانات.

ونوهت مفوضية الانتخابات إلى أنها ستعمل على بناء آليات التعاون وإنشاء منصات حوارية مع المنظمات لتنظيم الأنشطة المشتركة وضمان استدامة أعمالها المتعلقة بالتوعية الانتخابية.

اعلان عن فتح باب التقديم للمشاركة في برنامج شركاء من أجل الانتخابات تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن إطلاق… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣