مفوضية الانتخابات تُعلن إغلاق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل نهاية اليوم

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن إٍغلاق باب التسجيل بمنظومة السجل الانتخابي بالداخل نهاية اليوم الثلاثاء، وافتتاح المنظومة أمام الناخبين خارج الوطن، غداً الأربعاء، على تمام الساعة السادسة مساء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس المفوضية د . عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية ابو بكرمرده، والمدير العام د. يحيى الجديد، و مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، بمقر المركز الإعلامي بالمفوضية.

وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي، نوه عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، بأن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي في الداخل بلغ 2.830.971 ناخباً وناخبةً.

من جانبه أوضح رئيس المفوضية د. عماد السايح، أن عملية تسجيل الناخبين في الخارج ستستمر لمدة ثلاثين يوما، مؤكدا أن تسليم بطاقات الناخبين سيجري بمنتصف سبتمبر المقبل للمواطنين في الداخل فقط.

وأضاف رئيس المفوضية أن سبب ظهور مسجلين في قاعدة البيانات بشكل مسبق تعود إلى أخطاء الناخبين أنفسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا إلى أن عملية التسجيل بالخارج مرتبطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية ومفوضية الانتخابات.