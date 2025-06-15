مفوضية الانتخابات تُعلن النتائج الأولية لانتخابات «نقابة المهن الإلكترونية والتبريد والأعمال الكهربائية»

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (98) لسنة 2025، بشأن اعتماد النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمهن الإلكترونية والتبريد والأعمال الكهربائية، وذلك استنادًا إلى الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة.

ووفقًا للقرار، فقد أسفرت النتائج الأولية عن فوز قائمة “النواة” بكافة مقاعد النقابة، والتي ضمّت الأسماء التالية:

1. خليل مسعود محفوظ عبد الله – رئيسًا

2. محمد فؤاد الهاشمي الشريف – عضوًا

3. أبوبكر أحمد سالم عامر – عضوًا

4. عامر محمد عامر بلق – عضوًا

5. منذر عبد الفتاح بوعجيلة أبو هدمة – عضوًا

6. خليل عبد الحفيظ خليل المحمودية – عضوًا

7. أشرف أحمد الشريف الدرسي – عضوًا

وأكدت المفوضية أن هذا القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، داعية الجهات المختصة إلى التقيد بمضمونه وتنفيذه كلٌ بحسب اختصاصه، مع نشره في وسائل الإعلام المتاحة ضمانًا للشفافية والإعلان العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز دور النقابات المهنية وتنظيم استحقاقاتها الانتخابية بما يتماشى مع القوانين المنظمة للحياة النقابية والمهنية في ليبيا.