مفوضية الانتخابات تُعلن جاهزيتها بنسبة 70% لإجراء استحقاق 24 ديسمبر

أكد عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، أن المفوضية جاهزة بنسبة 70% وتستعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأضاف بالخير في تصريح لمنصة “فواصل”، أن المفوضية تتعامل مع جميع الأطراف، لافتا إلى أن عدد كبير من أعضاء الحكومتين يدفعون نحو إجراء الانتخابات.

ولفت بالخير إلى أن الأسبوع المقبل سيتم فتح مكاتب المفوضية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح أن القيمة المخصصة للمفوضية بعد تعديل سعر الصرف الجديد ستكون 10 ملايين دولار، مشددا على أنها لن تكفي لإنجاز الاستحقاق الوطني، وفق قوله.

وشدّد عضو المفوضية العليا للانتخابات على أن المفوضية وعدت بتقديم الدعم المطلوب من الجهات المسؤولة، ولها الحق وفق القانون بالتعاقد مع أي مؤسسة إعلامية عامة كانت أو خاصة، مضيفا أن التعاقد مع الإعلام العام سيضمن لها فرصة التوعية والدعاية المجانية ويجنبها دفع تكاليفها.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إنهم لن يتراجعوا عن إنجاز الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك في كلمة للمبعوثة الأممية بالإنابة، يوم 30 ديسمبر الماضي، خلال اجتماع مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضافت وليامز: “العد العكسي بدأ في 21 ديسمبر، مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق التي اعتمدتموها أنتم في تونس، والتي أهنئكم عليها مرة أخرى”.

وتابعت: “إن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز وهدف لن نتراجع عنهما.. وأريد أن أؤكد على ذلك”.