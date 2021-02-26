مفوضية الانتخابات تُناقش آفاق التعاون مع الاتحاد الأوربي

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، سفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء، الذي عُقِد بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي.

كما بحث اللقاء الدعم الفني والاستشاري المقدم من قِبل بعثة الاتحاد الأوربي عبر مشروع “بيبول” الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومدى التعاون مع البعثة في مراقبة الانتخابات، والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.