مفوضية الانتخابات تُناقش تطوير مشروع الدعم «بيبول»

استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، بديوان المفوضية في طرابلس، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ليبيا مارك أندريه.



وتم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول تقييم أداء مشروع الدعم (بيبول) الذي تشرف عليه بعثة الامم المتحدة، ومناقشة تطوير برامج المشروع بما يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال تنفيذ الانتخابات، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.