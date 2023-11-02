مفوضية الانتخابات تُناقش خطة التوعية للانتخابات البلدية

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، بمقر المفوضية في طرابلس، اجتماعًا بحضور عضو المجلس أبوبكر مردة، وضم عدداً من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفريق الدعم الدولي، وممثلين عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

وأفادت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، في إطار الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام القادم.

واستعرض الاجتماع خطة التوعية الانتخابية لفتح سجل الناخبين، وذلك بهدف الرفع من مستوى تسجيل الناخبين وتزويدهم بكافة المعلومات التي تسهم في رفع الوعي الانتخابي.

كما ناقش الاجتماع التفاصيل الفنية للخطة، وما تتضمنه من المواد المطبوعة، والومضات المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.