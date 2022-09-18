مفوضية الانتخابات تُناقش خطط ومشاريع تطوير العمل

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر المفوضية في طرابلس، بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، وعدد من مديري الإدارات والأقسام، وممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا.

وبحث الاجتماع الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومات المفوضية، ومن بينها منظومة تسجيل الناخبين، وما تم تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسُبل تعزيزها.